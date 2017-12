Geoparque Litoral de Viana do Castelo na Mostra de Turismo Sustentável

O Geoparque Litoral de Viana do Castelo marcou presença na Mostra de Turismo Sustentável, que decorreu no Picadeiro do Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa. Na ocasião, o vereador com o pelouro da Ciência da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Ricardo Carvalhido, efetuou intervenções sobre o geoparque e a rede escolar da ciência.



A iniciativa, que decorre no proclamado Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento pela Assembleia Geral das Nações Unidas, foi organizada pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa com os apoios institucionais do Fórum Português de Geoparques, da Rede Nacional de Reservas da Biosfera e do Comité Nacional para o Programa Internacional de Geociências da UNESCO.



A Mostra de Turismo Sustentável pretende ser uma iniciativa de valorização do património cultural e natural de polos turísticos emergentes e já consolidados em Portugal em conformidade com os objetivos da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável e princípios orientadores da UNESCO e uma oportunidade para a promoção do conceito de Turismo Sustentável junto do grande público, procurando sensibilizar para a importância da preservação, conservação e promoção sustentável do património. Esta iniciativa foi também uma oportunidade de apresentar os rostos por detrás do Turi smo Sustentável e de reconhecer as iniciativas, projetos e produtos turísticos criados segundo estes princípios.



O Geoparque Litoral de Viana do Castelo esteve presente ao lado do Geoparque Estrela, também geoparque aspirante à rede mundial da UNESCO, e dos 4 geoparques portugueses já integrados, nomeadamente o da Terra de Cavaleiros, Naturtejo, Arouca e Açores. Durante a mostra, Ricardo Carvalhido falou sobre o papel da Rede Escolar de Ciência e de Apoio à Investigação Científica no desenvolvimento e flexibilização curricular das escolas de Viana do Castelo e ainda deu a única palestra para crianças da mostra: “Calhaus Sob Investigação (CSI): cemitérios de praias antigas no Geoparque Litoral de Viana do Castelo “.



De lembrar que o Geoparque Litoral de Viana do Castelo é uma área com expressão territorial e limites bem definidos, correspondente ao concelho de viana do castelo e possui um notável Património Geológico já classificado em 5 monumentos naturais locais e mais 8 cujo procedimento está a ser concluído, sítios que, pelas suas peculiaridades ou raridade, apresentam relevância científica, educativa, cultural, económica (e.g. turístico), cénico ou estético (e.g. paisagístico).



O geoparque está legalmente constituído como associação desde o dia 4 de setembro.



*** Nota da C.M. de Viana do Castelo ***

