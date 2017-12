Solidariedade na quadra natalícia em Celorico de Basto

O Banco Local de Voluntariado de Celorico de Basto voltou a promover uma campanha de recolha de bens alimentares para ajudar as pessoas mais desfavorecidas do concelho. A ação teve lugar nos espaços comerciais do concelho, nos dias 16 e 17 de dezembro.



“Infelizmente ainda temos famílias no concelho com carências económicas que precisam ser apoiadas e protegidas face às dificuldades. A nossa atuação na área social tem sido o mais próxima possível dos que mais precisam, na busca de formas e meios de os ajudar a ultrapassar as dificuldades, mas sabemos que ainda há muito a fazer e não baixamos os braços” disse o Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva. O autarca refere ainda que “a solidariedade das nossas gentes é notória nestas campanhas. Estão sempre presentes quando são chamados para ajudar” disse.



Esta campanha do BLV de Natal para angariação de bens alimentares permitiu restabelecer o stock e ajudar os mais necessitados, uma campanha que contou, como usualmente, com a participação ativa de dezenas de voluntários.



“A campanha de Natal é sempre muito bem acolhida pela nossa população que colabora ativamente nestas ações demonstrando grande solidariedade junto dos que têm menos. Nesta campanha tivemos um maior número de jovens voluntários a participar pela primeira vez na angariação de bens. Jovens que quiserem ajudar e que foram uma grande ajuda no sucesso da campanha” disse Pedro Moura, técnico do BLV.



Os bens alimentares recolhidos serão distribuídos ao longo do ano junto das famílias mais carenciadas após prova da sua condição económica.



