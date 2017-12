Hospital: Artista plástica de Braga dá cor a espaço para os utentes

É mais uma parceria estabelecida entre o Hospital de Braga e a comunidade da região. Adriana Henriques, artista plástica bracarense, aceitou o desafio de profissionais de saúde e durante alguns meses desenvolveu, no espaço hospitalar, o projeto “Pictórico, Linear e Saúde”. O resultado permitiu encher de cor a Sala de Utentes dos Serviços de Cardiologia e Pneumologia.



A Sala dos utentes internados dos serviços de Cardiologia e Pneumologia do Hospital de Braga ganhou uma nova dimensão com cinco telas que transmitem energia, estados de alma, de ânimo, de luz, de felicidade e de relaxamento. Adriana Henriques fez questão de direcionar o projeto a toda a comunidade hospitalar e pretendeu, com o seu trabalho - entrega e dedicação -, homenagear os profissionais e os utentes do Hospital de Braga.



Antes de dar início à sua obra, a artista plástica acompanhou de perto o dia-a-dia do hospital e a sua inspiração chegou através do quotidiano vivido na comunidade hospitalar e nos diferentes estados de espírito das pessoas que acompanhou durante o desenvolvimento do projeto que iniciou nos primeiros meses deste ano que termina.



A expressão artística de Adriana Henriques está agora e para sempre presente nas paredes do Hospital de Braga e promete trazer maior conforto aos utentes internados, familiares e profissionais de saúde.



O projeto de Adriana intitulado “Pictórico, Linear e Saúde” foi inaugurado esta semana.



