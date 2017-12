Cristiana Barbosa integra administração da Agere

Cristiana da Costa Barbosa vai integrar a Administração da AGERE - Empresa de Águas, Efluentes e Resíduos de Braga, EM. Actualmente a desempenhar funções na empresa Águas do Norte, a nova administradora, nomeada pelo Município de Braga, assume funções em 2018, passando a integrar a equipa liderada por Rui Morais, actual administrador que passa a assumir a presidência da empresa municipal.



Natural de Barcelos, Cristiana da Costa Barbosa natural de Barcelos é licenciada em Engenharia Química pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Frequentou um Programa Avançado de Economia e Gestão de Empresas de Serviços de Águas para Executivos na Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica de Lisboa.



Durante 17 anos, Cristiana da Costa Barbosa trabalhou em empresas do Grupo Águas de Portugal, desempenhando funções de coordenação de equipas multidisciplinares de operação e manutenção de sistemas de captação, tratamento e abastecimento de água para consu mo humano, e ainda de recolha, tratamento e rejeição de águas residuais.



Mais recentemente, desempenhou na Águas do Norte funções de Coordenação do Centro de Exploração do Cávado e Ave, sendo responsável pela operação e manutenção de um conjunto de subsistemas de abastecimento de água que servem cerca de 900 mil habitantes, bem como funções de Coordenação de Gestão de Subconcessões, assegurando o acompanhamento do Contrato de Concessão do Sistema Integrado de Despoluição do Vale do Ave.



Durante o ano de 2017, no exercício de funções de assessoria ao Conselho de Administração, coordenou e estruturou diversos projectos, de entre os quais se destacam a avaliação do processo de reestruturação organizacional da Águas do Norte, a revisão do estudo de viabilidade económica e financeira da empresa, o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas orientadas para as eficiências energética e hídrica, e ainda a elaboração de plano estratégico para combate aos efeitos das alterações climáticas.

