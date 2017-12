Loja Social de Esposende mobiliza empresas para financiar projectos de intervenção

A Loja Social de Esposende está a lançar a iniciativa ‘Juntos Construímos - Pequenos, Grandes Sorrisos’, e que pretende mobilizar investidores institucionais - empresas e organizações - para o financiamento de projectos de intervenção que privilegiem a dimensão humana e comunitária, com vista à melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos.



Apostada em afirmar-se como uma rede de partilha e solidariedade de toda a comunidade, a Loja Social pretende, assim, fomentar a articulação entre os vários intervenientes sociais, unindo esforços no sentido de criar respostas inovadoras e socialmente eficazes, rentabilizando recursos e impulsionando o trabalho interinstitucional articulado e participativo.



Imbuída deste espírito, e como primeira acção inserida no âmbito deste projecto, a Skills Training Centre, com a colaboração das marcas BOXPT e PROZIS, vai levar a efeito, no próximo dia 23, o Desafio solidário Skills, que tem como o bjectivo a angariação de fundos para ajudar o Centro Social da Juventude Unida de Marinhas a dotar uma sala especial para pessoas idosas com demências - Ginásio Mente Activa. Trata-se de um espaço específico destinado ao treino da mente e do corpo destes seniores, promovendo oportunidades de desenvolvimento e realização pessoal.



A participação no Desafio Solidário Skills terá o custo de 5 euros por pessoa, sendo que a verba reverterá integralmente a favor deste projecto. A actividade decorrerá nas instalações da Skills Training Centre, que envolverá os participantes a realizar um desafio seguindo o seu método de treino. Este evento solidário é aberto a toda a família, uma vez que o desafio terá vários níveis de dificuldade de forma a poder ser realizado por qualquer pessoa independentemente da sua condição física. A Skills Training Centre e a Loja Social de Esposende convidam a população a associar-se a esta causa, fomentando a partilha, convívio e solidariedade.

