Ponte da Barca: Presidente da Câmara entrega chaves de habitação a família carenciada do concelho

Numa breve cerimónia realizada nos Paços do Concelho, o Presidente da Câmara de Ponte da Barca, Augusto Marinho, procedeu, na manhã do passado dia 13 de Dezembro, à entrega das chaves de uma habitação social a uma família carenciada do concelho.



Esta ação insere-se no âmbito do plano de intervenção no domínio da habitação que a autarquia vem preconizando e que através de vários programas procura apoiar. Subsídio ao arrendamento, apoio a candidaturas ao programa Porta 65, ou a recuperação de imóveis degradados, através do Programa de Apoio à Habitação Degradada para Estratos Sociais Desfavorecidos do Município de Ponte da Barc a, são algumas das faces visíveis de que o Município de Ponte da Barca procura dar a todos a possibilidade de viverem numa habitação condigna.



A intervenção da autarquia neste nível passa, também, pela gestão do parque de habitação social do Bairro Municipal, do Bairro Quinta Santo António e da Urbanização de Agrelos. Com a implementação destas medidas a autarquia pretende uma redução significativa do número de habitações degradadas no concelho e a resolução das dificuldades habitacionais de muitas famílias que, deste modo, melhoram significativamente a sua qualidade de vida.



*** Nota da C.M. da Ponte da Barca ***

