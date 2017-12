Bispo de Viana do Castelo quer donativos para reconstruir igreja de Lavradas

O bispo de Viana do Castelo sugeriu que os donativos recolhidos durante as missas de Natal nas paróquias da diocese sejam canalizados para a recuperação da igreja de Lavradas, em Ponte da Barca, destruída segunda-feira pelo fogo.

“Sugerimos que as esmolas recolhidas em todas as paróquias da diocese, nas eucaristias de Natal, por altura da veneração da imagem do Menino Jesus, sejam canalizadas para as obras de recuperação do templo”, refere uma nota de Anacleto Oliveira.



No próprio dia do incêndio, que destruiu por completo o templo do século XVII, Anacleto Oliveira tinha apelado à generosidade “de todos”, sem sugerir qualquer iniciativa concreta.

Ontem, na nota enviada, o bispo refere que as “esmolas” recolhidas durante as missas de Natal, “devem ser entregues directamente ao pároco ou depositadas na conta da fábrica da igreja paroquial de Lavradas”.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as causas do incêndio que deflagrou na madrugada de segunda-feira.



Com a dest ruição do templo, as missas vão passar a ser celebradas na sede da junta de freguesia e da Associação Lavradas, espaço já disponibilizado à paróquia.

De destacar que foram os sinos a tocar de forma descontrolada que alertaram a população para o incêndio, por volta das 5 horas de anteontem. Quando chegaram ao local, os Bombeiros Voluntários de Ponte da Barca encontraram a igreja tomada pelas chamas, mas ainda conseguiram fazer a protecção da sacristia, revelou ao ‘Correio do Minho’, o comandante em exercício, José Freitas, que coordenou as operações. Enquanto atacavam as chamas na igreja, os bombeiros retiraram o órgão e alguns objectos da sacristia à qual evitaram a propagação do incêndio.



Apesar de ‘salva’, a sacristia terá de ser alvo de perícia para avaliar o estado da estrutura.

“Ainda é cedo para estimar custos, mas será sempre uma intervenção avultada. Não era um templo de elevado valor histórico, mas era a casa dos paroquianos de Lavradas, que ficaram muito abados”, contou o paróco local, Filipe Sá.

