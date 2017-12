Lar D. Pedro V quer criar espaços residenciais para as jovens utentes

A direcção do Lar D. Pedro V pretende criar, no decorrer do próximo ano, espaços residenciais para melhorar as condições de acolhimento das jovens utentes.

A intenção foi manifestada por Luís Costa, secretário do Conselho de Administração e responsável pela gestão do lar, durante a entrega de várias peças de roupa às utentes do lar por parte da equipa de futebol feminino do Bragalona Futebol Clube (Bragalona F.C.).



“Vamos implementar um projecto de pré-autonomia para as crianças e jovens aqui institucionalizadas. Vai começar em Janeiro, o que vai implicar obras. Temos 27 miúdas e a ideia é fazer grupos, e elas estarem em unidades separadas, dentro da mesma casa, mas tendo as infraestruturas de uma casa normal, uma cozinha, uma copa, equipada para fazer pequenas refeições”, indicou Luís Costa. A instituição aguarda apenas a saída de legislação apropriada para avançar com o projecto.



Sobre o acto solidário da equipa de futebol feminino Bragalona F.C., Luís Costa afirmou tratar-se de “um contributo para o bem-estar delas. Aqui têm tudo o que necessitam, mas é obvio que nem sempre temos possibili dades de lhes dar o que elas gostariam. Isto é um incentivo para se sentirem bem.”

O presidente do clube, José Manuel Pereira, adiantou que a acção teve como finalidade “incutir a responsabilidade social, ajudar o próximo e contribuir para uma sociedade mais justa”.



José Manuel Pereira adiantou ainda que a empresa que produziu as roupas. pretende ajudar cerca de uma dezena de instituições bracarenses, num total de cerca de 56 mil euros. Amanhã é a vez da ACAPO (Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal), também com a colaboração do Bragalona F.C..

A acção solidária no Lar D. Pedro V contou ainda com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal de Braga.



Firmino Marques considerou que a acção “é um bom exemplo a juntar a muitos bons exemplos que em Braga se praticam.”

Firmino Marques reconheceu também a”importância que esta e outras instituições têm para fazer com que o equilíbrio social se possa manter na sociedade. A sociedade tem de estar reconhecida pelo bom desempenho que estas instituições têm feito ao longo de anos”, declarou Firmino Marques.

