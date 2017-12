Quiosque da Senhora-a-Branca reabre com missão solidária

O antigo quiosque da Senhora-a-Branca, em S. Victor, reabriu ontem, agora com uma função solidária, pois é lá que os cidadãos podem entregar, até esta sexta-feira, bens alimentares, roupa e brinquedos.

Os bens recolhidos revertem para a Comissão Social da Freguesia de S. Victor e destinam-se a reforçar os cabazes que, a partir de hoje, começam a ser distribuidos pela Junta local.

O ‘quiosque solidário’ é uma iniciativa da Junta de Freguesia de S. Victor em parceria com a escola profissional ‘Profitecla’.



São os alunos da ‘Profitecla’ que - em regime de voluntariado - vão assegurar o funcionamento do quiosque solidário.

O quiosque funciona entre as 9.30 e as 12.30 horas e, no período da tarde, das 14.30 às 17.30 horas. As pessoas podem entregar os bens até sexta-feira.

No caso dos bens alimentares, as principais carências para conseguir rechear os cabazes são o açúcar, o sal, a farinha e o óleo revela o presidente da Junta de Freguesia de S. Victor, Ricardo Silva.



A Comissão Social da Freguesia vai apoiar com cabazes de Natal mais de duas centenas de famílias.

Já não é a primeira vez que o quiosque da Senhora-a-Branca é dinamizado pela Junta de Freguesia de S. Victor. Por altura da Semana Santa, funcionou como ‘posto de turismo”, dando novo uso a este mobiliário urbano.

