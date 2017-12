Mercado de Natal anima centro de Fafe

autor Redacção num. de artigos 35109

É inaugurado hoje, às 10 horas, o Mercado de Natal com uma tenda que ficará instalada na Praça 25 de Abril e que será uma das maiores atracções da ‘Fafe Cidade Natal 2017’. São 15 os expositores presentes, representando as diferentes áreas de actividade, desde os produtos regionais ao artesanato.



No espaço, os visitantes podem comprar doces, guloseimas, compotas, vinhos, broa, bombons ou artesanato. Este ano, e pela primeira vez, o Pai Natal vai também marcar presença no certame, fazendo, as delícias de miúdos e graúdos, que terão oportunidade de tirar fotografias com a figura mais querida do Natal, num retrato natalício para mais tarde recordar.



Também neste espaço vão ser dinamizadas várias actividades até dia 23 e que vão desde a dança, ao teatro, passando pelos ateliers alusivos à época, os Encontros de Coros de Natal e ainda concertos especiais como o da Orquestra de Fafe e da Big Band Club Fafense. No Mercado estará ainda patente ainda a Exposição ‘A minha Estrela de Natal’ que resulta de um desafio lançado pela Câmara Municipal às juntas de freguesia e associações locais para decorarem a Estrela do Advento.



Pompeu Martins, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Fafe, vê o Mercado de Natal como uma aposta de sucesso potenciadora de “espírito natalício contagiante”.

“O Mercado de Natal revelou-se um projecto de sucesso, o que nos dá motivação para continuar apostar nesta iniciativa para a Fafe Cidade Natal.

Até sábado, a tenda gigante, instalada na Praça 25 de Abril, vai ser palco de muitos espectáculos, animação e divertimento. O mercado, de entrada gratuita, encerra no sábado, às 23 horas, estando aberto desde as 10 horas. Nos restantes dias, abre às 14 horas e encerra à meia-noite.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas