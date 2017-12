Concelho mais moderno, criativo e com mais emprego em 2018

autor Redacção num. de artigos 35109

A Assembleia Municipal de Paredes de Coura aprovou o Orçamento Municipal para o próximo ano. São cerca de 15 milhões de euros para tornar este território “moderno, criativo e com mais emprego”, mas também “cada vez mais interveniente na educação, na cultura e na saúde” como sublinha o presidente da autarquia, Vítor Paulo Pereira.



Este orçamento “tem um compromisso com os princípios do rigor e da prudência orçamental. Parte de projecções financeiras conservadoras no campo da receita bem como acautela a gestão cuidadosa, a transparência e o rigor nas contas públicas e de concentração de meios na Economia e Emprego e na Cultura e Educação, áreas definidas como prioritárias na actuação do município”, assumiu o autarca.



O orçamento mais estratégico desde que este executivo socialista chegou à câmara municipal, com o investimento na reabilitação da escola secundária a representar aproximadamente metade do valor do Plano Plurianual de Investimentos, o que reflecte o compromisso do município com a educação: “na cultura não se gasta dinheiro. Na cultura e na educação investe-se. Há algumas vozes que criticam a Câmara Municipal de Paredes de Coura de investir muito na cultura. Então experimentem investir na ignorância e verão os resultados”, desafiou Vitor Paulo Pereira, explicando que o aumento de investimento nestas rubricas foi de 16 para 24 por cento, num total de pouco mais de três milhões e meio de euros.



“A cultura e a educação são a melhor forma de preparar o futuro dos nossos filhos, como são instrumentos capazes de dinamizar economicamente a nossa terra”, reforçou o presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura, acrescentando que a captação de investimento e a criação de emprego continua a ser uma das marcas distintivas da sua gestão: “o desafio maior será a diversificação dos investimentos e a criação de emprego ligado à inovação, como instrumento de fixação de jovens licenciados no nosso concelho”.



Paralelamente, o Município de Paredes de Coura vai apostar na “construção de habitação a custos controlados para os jovens”, bem como na requalificação do Mercado Municipal, do Centro Coordenador de Transportes, do Largo Hintze Ribeiro e do antigo Quartel dos Bombeiros que permitirá para além da valorização, revitalização e requalificação do edificado e do meio envolvente, também tornará Paredes de Coura mais atractiva para as actividades do lazer e para a captação de novas actividades económicas e para a renovação do comércio e serviços existentes, num investimento aproximado de um milhão e setecentos mil euros.



As necessidades básicas das pessoas e das freguesias também estão contempladas pelo Orçamento municipal, que prevê investir no próximo ano 1,2 milhões de euros repartidos pela rede viária e acordos de execução.

A construção de um Centro de BTT na Paisagem Protegida, assim como o percurso pedonal nas margens do rio Coura serão uma forma de contrariar a sazonalidade das visitas a esta vila no coração do Alto Minho, tendo por base um orçamento para as pessoas e para as famílias. “Somos hoje uma instituição que sente e interpreta como ninguém os caminhos do futuro. Gostamos da tradição, mas estamos convictos que os modelos alternativos de desenvolvimento, mais sustentáveis, éticos e inclusivos criarão riqueza e atrairão pessoas e empresas ao nosso território”, concluiu o presidente.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas