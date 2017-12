Lesão de Fransérgio antecipa negócio com médio brasileiro Ricardo Ryller

O negócio já estava na órbita bracarense, mas ganhou novos contornos face à recente lesão de Fransérgio. Ricardo Ryller, médio brasileiro de 23 anos - um dos grandes destaques da última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, ao serviço do Luverdense, clube do estado de Mato Grosso - está em negociações com a SAD arsenalista e poderá reforçar o plantel do SC Braga na abertura do mercado de transferências, agora em Janeiro.



De acordo com fonte do clube, o interesse é real, sendo que o jogador já era seguido e observado “há muito tempo” pelos responsáveis bracarenses, com o intuito de integrar a lista de potenciais reforços do plantel para a época 2018/19, no entanto, as negociações aceleraram nos últimos dias face à lesão de Fransérgio, que apenas voltará à competição na próxima temporada desportiva.

As conversações entre as duas partes já estão em andamento - aliás, o empresário do médio já se encontra em Port ugal - apesar de ainda não serem conhecidos os contornos do negócio.



A dois meses de completar 24 anos, Ryller vestiu apenas uma camisola ao longo da carreira: a do Luverdense, clube que desceu, este ano, à Série C brasileira, o que também motivou o clube a encetar negociações para vender os melhores atletas.

Na época que terminou no final de Novembro, Ryller participou em 37 jogos, somando 109 partidas ao longo da carreira no Luverdense. No total, soma dez golos, oito dos quais marcados este ano de 2017, naquela que foi a melhor época a nível pessoal. Em jeito de curiosidade, quase todos os golos apontados foram de fora da área, num dos pontos fortes do brasileiro.



A confirmar-se a vinda para Braga em Janeiro, Ricardo Ryller assume-se como aposta da SAD a médio prazo e terá a concorrência no plantel de Vukcevic, Danilo e André Horta, por um dos dois lugares habitualmente disponíveis no meio-campo dos guerreiros.

