Valor e excelência premiados em Celorico de Basto

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto que obtiveram os melhores resultados no ano letivo de 2016/2017 receberam os prémios de Valor e Excelência atribuídos pelo Agrupamento de Escolas. A cerimónia de entrega de prémios decorreu no Cineteatro dos Bombeiros Voluntários Celoricenses, no dia 16 de dezembro, em plena quadra natalícia, no final do 1º período letivo.



“É muito gratificante para o Agrupamento de Escolas mas também para toda a comunidade verificar que os alunos se mantêm empenhados em obter bons resultados, quer no plano curricular quer na conduta. São resultados que nos deixam orgulhosos e que não premeiam apenas os alunos mas toda a comunidade educativa, porque todos, pais, encarregados de educação, Professores, assistentes operacionais e técnicos, são também, responsáveis pelo sucesso dos alunos” disse o Presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva, presente na entrega das medalhas. “Hoje vejo reconhecido o trabalho, o empenho e a dedicação daqueles que mais se esforçaram ao longo do ano. E o esforço deve ser reconhecido e deve servir de incentivo para que os outros alunos que não atingiram tão bons resultados se sintam inspirados e também eles, com o apoio da comunidade escolar, consigam chegar a esse patamar” disse.

De facto, o Agrupamento de Escolas dispõe de uma série de apoios e reforços para que todos os alunos consigam atingir os melhores resultados. “Estes prémios, entregues a todos os graus de ensino, a todos aqueles que se distinguiram pelo desempenho curricular e pela forma evidente como cumpriram e respeitaram os valores expressos no projeto edu cativo deste agrupamento, deixam-nos particularmente orgulhosos” disse Ernesto Mesquita, Diretor do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto. “Ao longo do ano, apresentamos uma série de planos de melhoria que visam ajudar os alunos com mais dificuldades a melhorar os resultados e, em simultâneo, permitem que bons os alunos resultados atinjam a níveis de excelência. São planos e projetos aparentemente simples como assessoria a português e a matemática, o projeto Fénix, o desporto escolar e federado, entre outros, mas que nos deixam particularmente orgulhosos, sobretudo pelos resultados obtidos” reforçou Ernesto Mesquita.



Os prémios entregues durante a cerimónia destinam-se a tornar patente o reconhecimento de aptidões e atitudes dos alunos ou grupos de alunos do ensino básico e do ensino secundário que tenham evidenciado valor e excelência nos domínios cognitivo, cultural, pessoal ou social, bem como premiar casos específicos e excecionais.



Neste caso em particular, 111 alunos receberam o prémio de Excelência e 9 alunos o prémio de Valor, distribuídos pelos alunos de todos os anos de ensino do Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto desde o 1º ao 12º anos de escolaridade.



À noite, decorreu a entrega dos diplomas de conclusão do ensino secundário.

A entregar os prémios de valor e Excelência esteve, para além do Presidente da Câmara Municipal e do Diretor do Agrupamento, o Presidente do Conselho Geral, João Varejão e o Vereador da Educação e Cultura, Carlos Peixoto. Outras individualidades marcaram presença nesta importante distinção.



