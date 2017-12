Município oferece Concerto de Natal aos Bracarenses

O Município de Braga realiza na próxima sexta-feira, dia 22 de Dezembro, um grande Concerto de Natal que será executado pela Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música do Porto. Esta iniciativa para a qual estão especialmente convocados todos os bracarenses, realiza-se a partir das 21h30, na Sé Primaz.



Como já vem sendo tradição, o Coro e a Orquestra Barroca da Casa da Música juntam se uma vez mais para celebrar o Natal num concerto imperdível. A primeira parte é muito festiva e variada. Estende-se do Renascimento, com obras vocais alusivas à natividade de Praetorius e Biber, até ao período áureo do Barroco, culminando com um dos hinos de coroação de Haendel.



A magnificência do estilo inglês de Haendel é ilustrada na oratória Messias, cuja primeira parte é dedicada às profecias e à anunciação aos pastores do nascimento de Cristo. Naturalmente, o concerto não pod e terminar sem o excerto mais popular desta obra favorita do grande público.

Formada há 11 anos, a Orquestra Barroca é actualmente dirigida por Laurence Cummings. Para além dos palcos nacionais, a Orquestra Barroca da Casa da Música conta com apresentações em Espanha, França e Inglaterra.



Por seu lado, o Coro da Casa da Música foi criado em 2009 e é hoje dirigido por Paul Hillier. Destaca-se a passagem pelos festivais ‘Laus Polyphoniae’, em Antuérpia, na Holanda, ‘Handel’, de Londres, ‘Tenso Days’, em Marselha, e nos festivais de Música Antiga de Úbeda y Baeza, em Espanha, e de Música Contemporânea, de Huddersfield, em Inglaterra.



A entrada no concerto é gratuita, recomendando-se aos interessados que compareçam alguns minutos antes do início do mesmo, dada a esperada afluência.



