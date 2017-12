Estrada Nacional 14 vai entrar finalmente em obras em Famalicão

A Estrada Nacional 14, entre a Rotunda da Variante Nascente à cidade e o lugar de Santana, em Ribeirão, na fronteira com a Trofa, vai entrar em obras no primeiro trimestre de 2018, tendo em vista a melhoria da mobilidade na via e das acessibilidades rodoviárias à Zona Industrial de Lousado e à Zona Industrial de Ribeirão.



O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, esteve esta amanhã no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão para assinar o contrato da empreitada, resultado de um Acordo de Gestão estabelecido entre a Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e enquadrada no âmbito do Programa de Valorização das Áreas Empresariais.



“Uma etapa de grande relevo para Vila Nova de Famalicão que há mais de 25 anos espera, legitimamente, uma intervenção estrutural na EN14”, referiu o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, lembrando que estamos perante “um dos principais eixos produtores, empregadores e exportadores do país”.



Registando com satisfação o envolvimento da Administração Central na resolução do problema, Paulo Cunha reforçou a importância da obra pela “vocação expansionista dos empresários famalicenses que têm as suas unidades fabris sediadas na confluência desta via” e lembrou que “o melhor investimento público é aquele que traz menos encargos para os orçamentos públicos e que mais impacto tem no investimento privado que lhe possa estar associado.”



A obra, que foi entregue à empresa ABB - Alexandre Barbosa Borges, SA, por um valor de 3,3 milhões de euros e com um prazo de execução de 330 dias, contempla a duplicação da Estrada Nacional 14, entre a rotunda sul da Variante Nascente a Vila Nova de Famalicão e o lugar de Vitória, em Calendário (Rotunda do Grocenter), e a beneficiação do troço entre os lugares de Vitória e de Santana, em Ribeirão, onde vai nascer uma nova rotunda na EN14 que assegurará a articulação com a futura via de a cesso à Área Empresarial Famalicão Sul - Lousado, a realizar pela autarquia de Famalicão.



No primeiro caso a obra prevê o alargamento da plataforma para 2x2 vias com separador central, a reabilitação integral do pavimento e a instalação de semáforos para controlo de velocidade e travessia de peões, entre outros trabalhos. Já no caso da beneficiação do troço entre Santana e Vitória a obra consiste na reabilitação integral do pavimento, na construção de novos passeios e reabilitação dos existentes e a reformulação e melhoria das condições de articulação com rede viária municipal existente.



“É uma intervenção que começa aqui mas que não acaba aqui” referiu o Ministro das Infraestruturas lembrando o concurso que está a decorrer para a beneficiação da mesma via no primeiro troço da Maia e garantindo que o Governo vai dar prioridade à nova travessia sobre o Rio Ave e à circular à Trofa. “Espero que os estudos sejam aprovados no inicio de 2018 do ponto de vista ambiental, para que sejam autorizados os traçados entretanto definidos e o projeto se possa concluir e a obra realizar”, salientou Pedro Marques.



Recorde-se que, relativamente à intervenção que agora avança para o terreno a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão assume os encargos com a implantação e reforço da iluminação pública na via, tendo assumido ainda a responsabilidade pela elaboração do projeto e respetivo estudo de impacto ambiental. A autarquia famalicense fica ainda com a responsabilidade pela conservação, manutenção e requalificação dos arranjos paisagísticos incluídos na intervenção.



Refira-se que a Estrada Nacional 14 regista uma taxa média diária de circulação de 25 mil veículos, sendo 6% deles pesados. À sua margem encontram-se vários gigantes da exportação nacional como é exemplo, só no concelho de Famalicão, a Continental, a Leica, a Cup&Saucer, a Salsa, a Caixiave, a Tiffosi e a Tesco, entre muitas outras.



