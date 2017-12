Braga recebe o Fórum de Desenvolvimento Económico da EUROCITIES em 2018

Um dos eventos europeus mais relevantes sobre o desenvolvimento das cidades vai ter lugar em Braga, entre os dias 26 e 28 de março de 2018, numa iniciativa que está a ser promovida pela InvestBraga e pela Câmara Municipal de Braga.



Braga foi assim a cidade escolhida para a realização da edição da primavera do Fórum de Desenvolvimento Económico da EUROCITIES - uma rede que junta as grandes cidades europeias e que pretende promover as melhores práticas e políticas europeias com o objetivo de impulsionar o investimento das cidades e a melhoria de qualidade dos seus habitantes.



Para Carlos Oliveira, presidente da InvestBraga, o facto de Braga ter sido a cidade eleita para a realização deste evento é um “claro sinal da relevância internacional que Braga tem vindo a protagonizar. Temos excelentes infraestruturas e um ecossistema económico dinâmico, somos uma das cidades com melhor qualidade de vida na Europa e vamos ter, em março, a oportunidade de mostrar aos representantes das cerca de 50 cidades que nos vão visitar aquilo que Braga tem de melhor para oferecer”.



O próximo Fórum da EUROCITIES vai ter como tema central 'O papel das cidades na economia do conhecimento' e deverá contar com a presença de cerca de 150 participantes, entre técnicos municipais e políticos de toda a Europa.



Durante três dias, os especialistas participarão em reuniões de grupos de trabalho, visitas de estudo a empresas e instituições, debates e conferências com responsáveis de instituições europeias e mundiais. As sessões de trabalho deste evento terão lugar em diversos locais da cidade, como é o caso do Theatro Circo, do edifício GNRation ou do Museu Nogueira da Silva.



Além disso, os participantes terão ainda a oportunidade de conhecer a cidade de Braga e visitar alguns dos principais polos científicos e tecnológicos do município, como o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) ou o Instituto de Ciência e Inovação para a Bio-Sustentabilidade, da Universidade do Minho.



A realização do Eurocities vai permitir reforçar o posicionamento de Braga como um dos grandes centros de decisão em termos europeus, no tema do desenvolvimento das cidades. Será também um momento-chave para mostrar aos representantes das cidades europeias que participarão no Fórum, o dinamismo científico, tecnológico e económico vivido na cidade de Braga.



