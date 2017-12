Requalificação da EB2,3/S já começou em Celorico de Basto

As obras de requalificação e conservação das instalações da Escola Básica e Secundária de Celorico de Basto iniciaram-se este mês. “São obras necessárias e prioritárias que visam também, remover todos os materiais que possam, de alguma forma, ser prejudiciais para a saúde da comunidade escolar. Estamos atentos e priorizamos o bem-estar da nossa comunidade”, assegurou o presidente da Câmara Municipal de Celorico de Basto, Joaquim Mota e Silva.

Trata-se de uma obra que surge de um acordo celebrado entre a Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Celorico de Basto. Esta é uma intervenção cofinanciada por fundos comunitários, pelo Estado e pela autarquia celoricense que priorizará o conforto dos alunos, professores, técnicos e auxiliares. “Esta obra tem por principal objectivo melhorar as condições de conforto de t odos os utentes com atenção a questões sensíveis como as acessibilidades, a mobilidade, o conforto térmico e acústico”, disse o presidente da autarquia.

Joaquim Mota e Silva realçou ainda que a execução destas obras não colocará em causa o normal funcionamento da escola.

O projecto e a execução da obra são da responsabilidade da câmara e foi adjudicada à empresa PMI, construção e engenharia, lda, no valor de aproximado 1,4 milhões de euros. Uma intervenção que incidirá ao nível da cobertura dos edifícios, introdução de um novo sistema de cobertura exterior, restabelecimento dos antigos balneários para arquivo, intervenção no pavilhão gimnodesportivo ao nível dos pavimentos, instalações eléctricas e requalificação dos balneários.

O projecto prevê ainda intervenções no que respeita às dificuldades de acessibilidade.

