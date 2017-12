Município de Famalicão e Artemave compram antiga fábrica ‘Cegonheira’

O município de Vila Nova de Famalicão oficializou a compra do edifício da antiga empresa de metalomecânica Cegonheira, localizado na zona urbana da cidade, junto ao Parque 1.º de Maio.

A antiga fábrica de fundição foi adquirida em regime de co-propriedade pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pela Artemave - entidade proprietária da Artave, e pelo Instituto de Formação Artística do Vale do Ave (Inforatis - entidade associada da Artave), com o objectivo de aí criar um Campus do Ensino Profissional e Artístico.

De acordo com os documentos, a autarquia adquiriu um total de 841 metros quadrados pelo valor de 217 mil euros. Por sua vez, a Artemave e Inforatis adquiriram cerca de 3500 metros quadrados pelo valor aproximado de 600 mil euros, repartidos em partes iguais pelas duas entidades.

Com esta medida, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão que, tem vindo a apostar numa política de revalorização urbana, protegendo o património histórico citadino e apoiando investimentos de recuperação dos edifícios que fazem parte da memória famalicense, dá também um passo em frente na formação profissional e artística dos famalicenses.

As obras de construção do Campus do Ensino Profissional e Artístico de Vila Nova de Famalicão devem avançar para o terreno durante o segundo semestre de 2018.

Composto por salas de aula, zonas administrativas e zonas de auditórios, a estrutura abre-se à cidade com um espaço de recepção amplo e acessível que preserva vários elementos históricos do edifício relacionando-se com as pessoas e habitantes de Vila Nova de Famalicão.

Entretanto, a autarquia pretende também instalar no local o Centro Qualifica de Vila Nova de Famalicão (antigo CQUEP).

Para além disso, a sua “localização privilegiada que se situa no centro da cidade, mesmo ao lado da zona escolar, onde se encontram já a Escolas Secundárias D. Sancho I, Camilo Castelo Branco e Escola Júlio Brandão vai também permitir a concentração na mesma zona diversos serviços relacionados com a formação profissional”, sublinha o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha.

Por outro lado, ao fazer este investimento “é intenção da autarquia evitar que outros, nomeadamente projectos privados, tomem conta daquele espaço histórico para o concelho”, esclareceu.



