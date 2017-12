Seleccionadas propostas para Festival de Jardins

O júri do Festival Internacional de Jardins de Ponte de Lima seleccionou propostas da Alemanha, Argentina, Áustria, Espanha, Holanda, Inglaterra, Itália e Portugal entre as 46 que concorreram à edição 2018. Com o tema ‘O Clima nos Jardins’, a 14.ª edição vai decorrer entre Maio e Outubro do próximo ano.

O júri do festival também escolheu o tema ‘Jardins do Fim do Mundo’ para a edição 2019.

Em 2013, o certame foi d istinguido com o título Garden Tourism Awards e, este ano, recebeu a distinção ‘Europe for Festivals, Festivals for Europe’ - EFFE Label 2017-2018.

Considerado como uma forte referência ao nível da inovação e da natureza, o festival mantém a originalidade e a inovação, no sentido de despertar a criatividade e a imaginação de quem o visita, sendo um verdadeiro ponto turístico, atraindo, progressivamente um maior número de visitantes.

