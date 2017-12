Município apoia colectividades na aquisição de viaturas

O Município de Braga vai apoiar as colectividades desportivas a adquirir viaturas de transporte, até nove lugares, para atletas dos escalões de formação. Para o efeito serão disponibilizados dois apoios anuais de cinco mil euros , sendo que as duas colectividades contempladas com esta verba serão seleccionadas após uma análise a diversos critérios de avaliação.

Este apoio anual visa o fomento do fenómeno desportivo, incidindo especificamente junto das colectividades desportivas, entidades promotoras do desporto por excelência. No âmbito da Cidade Europeia do Desporto 2018 (CED18), Braga está prestes a viver um ano de intenso fulgor desportivo, acolhendo centenas de eventos, promovendo a prática desport iva informal e incentivando a prática desportiva competitiva.

Assim, apresenta-se um novo apoio anual que dirige a sua acção para a aquisição de viaturas de transporte até nove lugares. O Município disponibilizará dois apoios de cinco mil euros, para aquisição de carrinhas de transporte para atletas dos escalões de formação.

O apoio está disponível a todas as colectividades desportivas que possuam sede no concelho de Braga, sendo que a data limite para apresentação de candidatura é até 31 de Dezembro.

Para o processo de candidatura, as colectividades desportivas deverão preencher o Requerimento Genérico do Município de Braga, sendo os processos analisados de acordo com os vários critérios.

