Caminha: FerryBoat gratuito entre o Natal e a Passagem do Ano

Entre o Natal e a passagem de ano (dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro de 2017), o ferryboat Santa Rita de Cássia funcionará sem cobrança de bilhetes. A embarcação não irá navegar nos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2017 e no dia 1 de janeiro de 2018, retomando as viagens posteriormente, de acordo com o novo tarifário aprovado esta semana pela Assembleia Municipal.

Conforme já tinha sido anunciado, a “Quadra Natalícia” motivou algumas alterações na carreira normal de funcionamento do ferryboat Santa Rita de Cássia, que diariamente faz travessias entre Caminha e A Guarda. Assim, a embarcação não irá funcionar nos dias 24, 25 e 26 de dezembro de 2017 e 01 de janeiro de 2018.



Nos restantes dias, designadamente a 27, 28, 29 e 30 de dezembro de 2017 não serão cobrados bilhetes.



Entretanto, a Assembleia Municipal aprovou esta semana um novo quadro tarifário, na sequência de uma proposta aprovada em reunião do Executivo. Recorde-se que as tarifas praticadas nos bilhetes do ferryboat não sofriam atualizações desde 2012 e as mudanças que vão agora ser introduzidas, comparativamente com preços praticados em situações idênticas noutros pontos do país, ficam ainda aquém em termos de valor es.



No entanto, e apesar da Câmara ter conseguido baixar a maior parte dos custos de manutenção nos últimos anos, recorrendo a serviços próprios, as despesas relacionadas com o combustível e com consumíveis em geral têm vindo a aumentar. Esta realidade deve-se não apenas à subida dos preços do combustível, mas sobretudo ao aumento das horas de navegação do Santa Rita de Cássia, que até 2013 estavam condicionadas à amplitude das marés e que foram normalizados tendo em conta as limpezas dos inertes depositados junto do cais de embarque.



Assim, a partir do próximo ano, o transporte de um automóvel, até 5 lugares, custará 3,50 euros. Com mais de cinco lugares, o custo será de 4,50 euros. O preço para os passageiros será de 1,50 euros. Entre os 4 e os 13 anos, esse valor será de apenas um euro.



Existem ainda atualizações para veículos com as seguintes caraterísticas: automóvel com reboque (nove euros), automóvel com atrelado (5,50 euros), autocaravana (sete euros), camioneta até 3.500 kg (cinco euros), camião com mais de 3,500 kg (sete euros). táxi (três euros), bicicleta (dois euros), ciclomotor (dois euros) e motociclo (três euros).



*** Nota da C.M. de Caminha ***

