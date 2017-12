Monção: Pai Natal chega este domingo de duas rodas

Este domingo, 24 de dezembro, o Pai Natal vai chegar ao centro histórico de Monção montado em bicicleta em vez do habitual trenó puxado por renas. A iniciativa pertence ao Clube de Cicloturismo de Monção que, pelo sétimo ano consecutivo, vai distribuir balões e guloseimas pelos mais pequenos no centro histórico da vila.



Este passeio, que deverá contar com meia centena de praticantes da modalidade vestidos à Pai Natal, onde se incluem algumas crianças da escola de cicloturismo do clube, inicia-se, manhã cedo, em diferentes freguesias do concelho. A chegada à Praça Deu-la-Deu Martins está prev ista para as 11h00.



Com esta atividade, o Clube de Cicloturismo de Monção, fundado em 1991, pretende assinalar a celebração do nascimento de Menino Jesus, dar visibilidade ao clube e potenciar a prática da modalidade junto da população com particular destaque para os mais novos.



À tarde, pelas 15h00, o velhinho simpático e bonacheirão “atraca” no Cais da Lodeira, em Monção, e no embarcadoiro, em Salvaterra do Miño, trazendo muitas surpresas para a pequenada. Neste dia de consoada, a magia vai circular por Monção.



*** Nota da C.M. de Monção ***



