Arcos de Valdevez: conselho municipal de Educação reuniu-se

Decorreu a reunião do Conselho Municipal de Educação, órgão que tem por objetivo promover, a nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a intervenção no âmbito do sistema educativo.



Presidida pelo Presidente da Câmara Municipal, João Manuel Esteves, a reunião tinha como primeira parte a apresentação do relatório de atividades do ano letivo transato, o qual contou com um forte investimento do Município no reforço da ação social escolar, dos transportes escolares, sobretudo ao nível do pré-escolar e ainda, as obras de requalificação da EB 2,3/S de Arcos de Valdevez, da EB de Sabadim e da EB de Távora. Também ao nível das atividades de animação socioeducativa, a Educação Ambiental englobou ações a sensibilização ambiental o Abraço à Floresta, o encontro das turmas vencedoras das campanhas de recolha de resíduos na Porta do Mezio, e o Projeto GNOMON - Escolas da Biosfera; da Promoção da Leitura com o concurso cria um Ex-libris, a Oficina da Escrita Criativa e Visitas à Biblioteca Municipal; da História e Património, com o projeto Adota um Monumento (Paço de Giela) e a Recriação Histórica do Recontro de Valdevez; da Educação para as Artes, Cultura e Bem-estar, com atividades de expressão musical, expressão plástica, desporto, Yoga e Atividades Culturais Complementares da Casa das Artes (teatro, musica), bem como os ciclos festivos com as Festas de Natal, o Desfile de Carnaval, o Mês de Prevenção dos Maus Tratos Infantis e a Comemoração do Dia Mundial da Criança.



Relativamente ao Plano de Atividades para o próximo ano letivo, para além da continuidade das atividades desenvolvidas no ano anterior, destaca-se uma nova área de atividade relacionada com a Educação Financeira e o Programa da Escola Saudável. A primeira prevê, em articulação com a Fundação Cupertino Miranda, a realização de um conjunto de ações de visam transmitir aos alunos conhecimentos de educação financeira, para que se consciencializem da importância do dinheiro e possam adquirir competências que lhes permitam a tomada de decisões corretas e informadas no futuro, contribuindo para que sejam consumidores mais responsáveis. Já a segunda trata-se de um plano estruturado com o objetivo primordial de incutir hábitos saudáveis à comunidade escolar, quer alimentares, quer desportivos, e promover a sua passagem para a população arcuense.



Está também previsto no plano de atividades 2017/2018 o desenvolvimento do projeto, Schooll 4All - Arcos de Valdevez o qual congrega um conjunto de ações promotoras do sucesso escolar, que têm por base o trabalho desenvolvido ao nível da CIM - Alto Minho no que concerne ao diagnóstico e caraterização do sistema educativo do Alto Minho e que resultou na elaboração do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICE).









