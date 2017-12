APPACDM: pais exigem saída de António Melo da direcção

Cerca de 50 pais e encarregados de Educação de utentes do pólo de Gualtar da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) exigiram ontem a saída de António Melo da direcção da instituição.

Os pais consideram que António Melo teve uma gestão danosa entre 2007 e 2011, pelo que na altura se reuniram em Assembleia Geral, em Novembro de 2011, para exigir a demissão de António Melo.

“O senhor António Melo geria a instituição de forma desastrada e por isso os sócios convocaram uma reunião para o demitir. Ele demitiu-se no dia anterior à Assembleia Geral. O presidente da Assembleia Geral da época convocou novas eleições, mas devia ter convocado nova Assembleia para revogar a decisão da demissão. O caso foi levado a Tribunal pelo senhor António Melo que há dias (terça-feira passada) apresentou um documento a dizer que era o presidente”, explicou José Meireles Graça, um dos elementos da Associação de Pais.

Os associados acusam ainda a direcção de António Melo de ter deixado um passivo de cerca de um milhão de euros e de estar a dever cinco ordenados e subsídios de férias e Natal.

Alberto Sousa, que entretanto foi eleito presidente da APPACDM de Gualtar, e que diz ter sido “desempossado” na terça-feira, revelou-se “surpreendido com a medida do tribunal” (que restitui a presidência da direcção a António Melo), porque “não tive possibilidades de estar com o agente de execução” (que se deslocou à APPACDM na companhia de António Melo para fazer cumprir a medida judicial). “Foi uma forma prepotente de resolver a situação. Devia ter conversado connosco de forma serena”, alegou Alberto Sousa, que também é pai de um utente. A situação, alega Alberto Sousa , “põe em causa” o normal funcionamento da instituição porque “os trabalhadores estão infelizes. Ele deu ordens aos funcionários e disse que se não cumprirem as ordens vão para a rua.”

Por sua vez, António Melo, que compareceu no protesto acompanhado do advogado Bruno Pereira Ramos, referiu que a dívida da instituição não é de um milhão de euros, mas sim que “havia um dívida de 400 mil euros da formação profissional, resultante de dificuldades anteriores.”

António Melo revelou mesmo que a instituição chegou a ter uma conta de 180 mil euros da instituição caucionada, devido a dívidas anterior, pelo que teve de ser encerrada e paga na íntegra ao banco. António Melo garantiu ainda que esta semana vai ser pago o salário normal e que vai negociar o pagamento dos subsídios de férias e de Natal de 2011 e o subsídio de Natal de 2012. O advogado da Associação de Pais apresentou um documento judicial datado de 2013 onde é dito que o despacho do Juiz (que atribuía a direcção a António Melo) não tem título executivo.

O advogado de António Melo, Bruno Pereira Ramos, contestou alegando que em 2013 a sentença ainda não tinha transitado em julgado e que “a última instância manteve a decisão e transitou em julgado em 2017. O tribunal mandou repor a situação anterior a Dezembro de 2011”.

