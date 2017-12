D. Jorge Ortiga pede à sociedade que “não desiluda a esperança dos jovens”

autor Redacção num. de artigos 35171

Esperança é a tónica da mensagem natalícia do arcebispo de Braga deste ano, justificando que o Natal e a esperança “estão intimamente ligados”.

D. Jorge Ortiga diz que a esperança “nunca desvanece” no seio de famílias devidamente estruturadas. E sendo o Natal, tempo de encontro, sobretudo da família, o prelado confessa que é com “apreensão” que vê o diálogo em família a desaparecer, ao mesmo tempo que os afectos perdem também espaço. “Sonho com um encontro, em todos os lares, capaz de acabar com as violências domésticas, com as dificuldades de convivência, conflitos, divisões e separações”, avança.

Reconhecendo a necessidade de oferecer esperança a muitas famílias, o arcebispo bracarense revela que a arquidiocese criou o Serviço Arquidiocesano de Apoio à Família para apoiar as famílias que dele necessitem.

Mas, é sobre a sociedade que D. Jorge Ortiga lança também um olhar de esperança, considerando “é nos jovens que depositamos a nossa esperança”, já que a eles pertence o presente e o futuro, “os nossos sonhos”. Nesse sentido, aumenta, de acordo com o prelado, a sua responsabilidade de assumir o compromisso de construir uma sociedade de valores.

“O seu olhar atento e gestos concretos têm o poder de derrubar o s muros da inimizade e de transformar a realidade”, prossegue o arcebispo, convidando-os, por isso, a tomarem em mãos os mais frágeis, aqueles que carecem de pão, de afecto, de habitação e de dignidade.

“À sociedade peço que não desiluda a esperança dos jovens”, adianta ainda.

D. Jorge Ortiga diz que é fundamental que não permitamos que o Natal perca do seu encanto, pois ele possui “uma força e uma energia que exigem compromissos reais”.

Apesar de alguns o considerarem como parte do passado, algo antiquado e que deveria dar lugar a novas tradições, D. Jorge Ortiga lembra que o Natal é património da Humanidade, um evento que nos emociona e que desperta em nós os melhores sentimentos de fraternidade. “Bastaria que uma só criança mantivesse viva a crescente expectativa das doze badaladas para que o Natal tivesse razão de existir”, lembra.

O nascimento de Jesus representa, segundo D. Jorge, esperança para a humanidade. “Jesus é a luz que ilumina todo o Homem e abre porta à bondade de Deus. Há muito que esperávamos por este encontro. Estar com Ele face a face, abraçá-Lo, falar-Lhe de nós e daqueles que nos são próximos, pedir-Lhe a Sua benção, significa encontrar a paz e percorrer um caminho de luta pela causa comum”, continua.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas