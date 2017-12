Presépio de Mire de Tibães: uma obra em movimento que atravessa gerações

Os jovens são a alma do Presépio Movimentado de Mire de Tibães. Cabe à Comissão de Festas do Menino Jesus erguer um dos mais antigos e imponentes presépios do concelho de Braga. Uma tradição com mais de 7 décadas que, todos os anos, atrai milhares de pessoas ao mosteiro.

“É com sentimento de orgulho” que o grupo de 12 jovens da freguesia de Mire de Tibães, “todos solteiros e bons rapazes” - condição essencial para pertencer ao grupo - assumem esta missão do presépio.

Os trabalhos de montagem do presépio iniciaram em Setembro e, desde essa altura, os dias e as noites têm sido longos. “Entramos aqui às 8.30 da manhã e saímos à meia-noite”, contou João Moreira, enquanto ajeitava os paus de mimosa e a palha que vão assinalar a saída do presépio.

É com grande espírito de equipa que estes jovens dão forma a esta estrutura do presépio, que este ano, “foi praticamente remodelada”, contou Sérgio Barbosa. “De ano para ano, temos vindo a melhorar. Este ano, o presépio foi quase todo remodelado”, assinalou, acrescentando que “foram aqui investidos cerca de quatro mil euros que recolhemos ao longo do ano, porta a porta, e contamos com o apoio de empresas, da junta de freguesia e do Mosteiro de Tibães”.

Instalado no pátio das Adegas no Mosteiro de Tibães, são mais de 100 metros quadrados de área que acolhem cerca de 400 figuras, com mais de 20 representações móveis que dão “vida e movimento” ao presépio.

Neste presépio movimentado, estão representadas diferentes situações do quotidiano - carpinteiro, oleiro, ferreiro, padeiro -, e vários quadros cénicos alusivos ao Natal como o nascimento do Menino Jesus.

Este ‘bichinho’ do presépio movimentado do Presépio de Priscos ‘contagia’ pais, filhos e netos da freguesia que “assumem com toda a dedicação” esta tarefa.

André Coelho já trabalha no presépio há cerca de sete anos e “gosto muito deste envolvimento”. Bruno Silva entrou um pouco mais tarde para o grupo. Gosta do convívio e assume a missão de perpetuar a tradição da freguesia. Também André Peixoto confessa que é “muito recompensador ouvir as pessoas a comentar que gostam muito”.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas