População sénior reunida em almoço

No âmbito das actividades natalícias organizadas pela Junta de Freguesia de Crespos e Pousada, a população sénior das duas freguesias esteve reunida em convívio num grande almoço de Natal, que decorreu no parque desportivo de Crespos. Cerca de 150 reformados e pensionistas participaram nesta actividade.

O bacalhau, as batatas e as couves cozidas foram o repasto deste grande convívio de Crespos e Pousada.

A população voltou a aderir em grande número e a animação prolongou-se pela tarde dentro. José João Correia, presidente da Junta de Freguesia de Crespos e Pousada, sublinhou a impo rtância destas iniciativas que “reforçam os laços de amizade entre a toda a população”.

“Sabemos que a comunidade valoriza e aprecia este almoço de Natal, que já é uma tradição em Crespos e Pousada. A Junta de Freguesia continuará a ser um agente promotor deste tipo de iniciativas. A proximidade com a população não se faz apenas através dos serviços que prestamos, mas também por via da organização de iniciativas de cariz social e cultural como esta”, disse o presidente.

Este almoço dirigido aos seniores é apenas uma das várias actividades que decorrem na união.

