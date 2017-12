Câmara Municipal projecta rede de 20 km de ciclovias até 2020

A Câmara Municipal de Braga prevê, até 2020, a execução de mais de 20 quilómetros de rede ciclável, oito quilómetros de faixas ‘bus’ e 26 quilómetros de percursos 100% acessíveis. As metas estão inscritas no plano de actividades da autarquia para 2018, documento que aponta para “uma forte intervenção pública ao nível da mobilidade” nos próximos quatro anos.

A concretização do projecto de inserção urbana de transporte público na Rodovia e a eliminação de barreiras urbanísticas e arquitectónicas em Montélios, na envolvente à Torre Europa, no quarteirão da Makro e na Quinta da Fonte são medidas inscritas no plano de actividades camarário, no capítulo dedicado à mobilidade.

Em 2018, a Câmara Municipal inicia o desenvolvimento do ‘Plano de Mobilidade Integrada e Gestão de Trafego para o Concelho de Braga’, o qual “constituirá o guião’ de apoio à decisão nas áreas do trânsito e da mobilidade”.

O plano de actividades recentemente aprovado pela vereação aponta que este “será um documento estratégico e operacional que sirva como instrumento de actuação e sensibilização, no sentido de encontrar soluções sustentadas de mobilidade para a resolução dos problemas relacionados com o tráfego automóvel, estacionamento e transportes colectivos, não ignorado a promoção dos modos suaves, como a circulação pedonal e ciclável”.

O servirá de apoio à revisão do Plano Director Municipal em matéria de mobilidade, designadamente na revisão das plantas da hierarquia viária funcional, ciclável e na respectiva regulamentação normativa.

A gestão da mobilidade dos principais parques industriais do concelho de Braga e a reorganização viária e dos estacionamentos dentro desses espaços constitui outra das prioridades da Câmara Municipal para os próximos três anos.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas