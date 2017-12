Plano e orçamento para 2018 votados por unanimidade

A unanimidade marcou a Assembleia de Freguesia de Gualtar que aprovou o primeiro plano de actividades, orçamento e o regulamento de taxas propostos pela Junta liderada por João Paulo Vieira.

Foi o próprio presidente a apresentar os principais projectos a concretizar no próximo ano.

Já a partir de Janeiro, fica disponível a “App” Juntar Gualtar” - para telemóveis - que se propõe aproximar todos os gualtarenses dos seus eleitos, uma medida reforçada com abertura da sede de Junta aos sábados de manhã e fecho à segunda-feira.

Na apresentação do plano de actividades e orçamento para 2018, João Paulo Vieira elogiou a receptividade da vereadora da Educação, Lídia Dias, às propostas apresentadas pela Junta de Freguesia sobre a Escola EB1 de modo a “termos uma escola de qualidade”.

Foram feitas pequenas alterações ao projecto, uma vez que as salas de aula vão “ter mais quadros interactivos e maiores, mobiliário novo, arranjos exteriores e um campo de futebol com relva sintética. Ficou de fora o ar condicionado mas com pré-instalação para ar frio. A nova escola terá um recreio coberto para ser fechado se for necessário bem como uma cantina maior, salas para biblioteca e videoteca para além de uma portaria coberta” descreveu o autarca.

No que se refere à EB 2/3, o pavilhão desportivo aguarda por uma intervenção de fundo de modo a respeitar as regras para jo gos oficiais e vai ser construído em definitivo um cais de embarque e desembarque, além de uma pista de segurança entre a escola e a Estrada Nacional que irá servir também a EB1.

Em estudo na Câmara Municipal está a solução para o trânsito junto à Farmácia e na Quinta do Pomar. Já lá vão “quatro anos de estudos”, mas as propostas que a Câmara Municipal apresentar serão votadas em Assembleia de Freguesia garantiu o presidente da Junta.

Sete anos depois, Gualtar vai “ter o ambicionado campo de futebol, num terreno com 30 mil metros quadrados num espaço de excelência que servirá outras modalidades desportivas” anunciou João Paulo Vieira.

Entretanto, começou já o aterro para a construção do Rocódromo que acolherá eventualmente “duas competições da Cidade Europeia do Desporto” e alojará as sedes da Associação Juvenil de Gualtar (rejuvenescida) e o Clube de Montanhismo de Braga”. Neste contexto, o autarca realçou o empenho da vereadora do Desporto, Sameiro Araújo, nas obras referidas e a sua abertura para potenciar o uso dos equipamentos no próximo ano.

Um novo sistema de abertura e fecho do cemitério segue-se à renovação, recente, do sistema de incêndios e intrusão no Jardim de Infância.

João Paulo Vieira não escondeu a sua preocupação com o adiamento dos Planos de Pormenor para os quais a Junta de Gualtar aguarda uma solução da Câmara Municipal.



