‘Pitões à mão’ animou concelho de Montalegre

A turística aldeia de Pitões das Júnias, no concelho de Montalegre, transformou-se num mercado de Natal cultural com um programa recheado de diversas actividades.

A iniciativa ‘Pitões à mão’ apresentou aos visitantes um conjunto de actividades onde foi possível ver os artesãos a trabalharem ao vivo, visitar uma vacaria e até procurar fadas no bosque.

Os artesãos locais tiveram a possibilidade de mostrarem e promoverem os seus produtos, desde os chocolates aos doces tradicionais, sabonetes, cosmética, artesanato em madeira, ferro forjado e, sem esquecer, a tecelagem. A iniciativa permitiu aos artesões de diferentes áreas e locais (serra do Gerês e do Soajo e Baixa-Límia) demostrarem como se faz a sua arte através de diversas demonstrações de trabalho programadas no Ecomuseu do Barroso.

Margarida Paiva, da organização do evento ‘Pitões à mão’ disse à agência Lusa, que o evento teve como objectivo desvendar os segredos da aldeia serrana do Gerês e atrair mais visitantes ao território. O objectivo passou, também, pela criação de uma alternativa aos mercados tradicionais de Natal.

Neste mercado foi, ainda, possível fazer co mpras directamente aos artesãos que fazem, constroem e moldam os produtos e comprar “produtos da terra” como por exemplo as batatas e as couves típicas da consoada natalícia.

Em Pitões das Júnias ouviu-se histórias de Natal da montanha onde pequenos e graúdos procuram fadas pelo bosque que esconde a mitologia celta tão característica da zona.

Margarida Paiva destacou, ainda, a construção da árvore de Natal alternativa, que foi feita a partir dos materiais disponíveis com o objectivo de evitar o corte de uma árvore.

Entre o vasto leque de actividades programadas para este mercado de Natal, destaca-se as performances musicais com a temática das fadas e encantamentos em bosque autóctone.

Organizado pela Taberna Terra Celta, o evento ‘Pitões à mão’, que terminou ontem, contou com o apoio da Câmara Municipal de Montalegre, da Junta de Freguesia de Pitões das Júnias, da Associação para o Desenvolvimento de Pitões das Júnias, da Biblioteca Aberta de Pitões e, ainda, do Ecomuseu de Barroso. A abertura do evento, que teve a duração de dois dias, contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Orlando Alves.

