Crianças de Crespos e Pousada visitam Perlim

Ainda no âmbito das atividades natalícias promovidas pela Junta de Freguesia de Crespos e Pousada, cerca de 50 crianças desta União de Freguesias visitaram Perlim, em Santa Maria da Feria. A visita ao maior parque temático de Natal do país foi acolhida com euforia por todas as crianças que participaram.



Depois das habituais festas de Natal das crianças de Crespos e Pousada, a autarquia local decidiu apostar numa outra iniciativa, promovendo uma visita ao mundo encantado de Perlim. Tratou-se de uma oportunidade única para as crianças da UF que se juntaram aos milhares de visitantes que, todos os anos, rumam a Santa Maria da Feira com o objetivo de usufruírem deste grande parque temático.

“Foi um momento muito especial para as crianças de Crespos e Pousada e também para nós, porque observámos de perto a felicidade delas. Esta visita reforça a atenção que damos, por esta altura do ano, às nossas crianças, que com todas estas atividades guardarão certamente memórias doces do seu Natal”, explicou José João Correia, presidente da Junta de Freguesia de Crespos e Pousada, acrescentando que 'a Junta de Freguesia continuará bastante ativa na promoção de eventos dirigidos a toda a população'.



A visita fez-se em ambiente de grande festa e entusiasmo. Perlim proporciona aos seus visitantes inúmeras atividades e experiências especialmente dirigidas para os mais novos.

