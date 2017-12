Vila Verde: Estimular o comércio local através de descontos no estacionamento subterrâneo

autor Redacção num. de artigos 35171

A Associação Empresarial do Vale do Homem (AEVH) e a Sociparque assinaram um protocolo que permite que os utilizadores do parque de estacionamento subterrâneo de Vila Verde, concessionado por aquela empresa, tenham um desconto de 50% desde que façam compras de pelo menos 10€ no comércio local.



«Este é um protocolo que surge no sentido de estimular o comércio local. Fizemos alguma força junto da empresa concessionária para que fosse assinado agora, até tendo em conta a época natalícia. Para beneficiar do desconto, basta apresentar o talão do estabelecimento», disse o presidente da associação empresarial, Jorge Pereira, à margem da assinatura do protocolo com a Sociparque.

/>

Em termos concretos, os automobilistas que deixem o carro no parque de estacionamento durante 12 horas pagarão apenas 2,50€, em vez dos 5,00€ definidos por tabela. «Se estacionarem durante uma hora, pagarão apenas 27 cêntimos, o que é irrisório. Estamos a falar de um parque com excelentes condições, que permite que os automóveis fiquem resguardados, quer no Verão, quer no Inverno», acrescentou Jorge Pereira.



De acordo com o presidente da AEVH, há também a possibilidade de futuramente o protocolo permitir que os comerciantes possuam avenças para poder estacionar no parque subterrâneo, com preços idênticos aos pagos pelos funcionários da Câmara Municipal.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas