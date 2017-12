Orçamento Participativo Transfronteiriço Cerveira-Tomiño com oito propostas a votação

autor Redacção num. de artigos 35171

Pela segunda vez, os cidadãos de Vila nova de Cerveira e de Tomiño são chamados a eleger três projetos no âmbito do Orçamento Participativo Transfronteiriço (OPT) 2018. No total, vão ser colocados a votação, até 20 de fevereiro, oito propostas de cooperação diferentes apresentadas por um total de 12 entidades e dois cidadãos dos municípios envolvidos.



Durante dois meses, cerveirenses e tomiñenses recenseados nos respetivos concelhos são convidados a aceder à plataforma eletrónica do OPT (http://participacerveiratomino.eu/) e votar em três projetos - um por área de intervenção Educação e Cultura, Território e Ambiente, Desporto e Lazer - mediante o grau de importância e impacto no fortalecimento da cooperação transfronteiriça existente.



Depois de apresentadas e aprovadas, as propostas da edição 2018 do OPT que se encontram em fase de votação são:

Oferta de atividades artísticas dirigidas à população escolar de Cerveira e Tomiño

Intercâmbio Musical Transfronteiriço

Sabores da Aldeia e Sons das Trovoadas Transfronteiriças r /> Jornadas Acessibilidade para Todos

‘Felizes nas compras’: Resolução de problemas dos consumidores

App Turismo Acessível

BTT & Trail Running em Ceveira e Goián

Desporto Náutico Para Todos



O orçamento total disponibilizado é de 20 mil euros, repartido em partes iguais entre o Município de Vila Nova de Cerveira e o Concello de Tomiño. Podem participar maiores de 18 anos de idade que estejam recenseados em Vila Nova de Cerveira ou Tomiño.



O Orçamento Participativo Transfronteiriço é um projeto pioneiro na Euroregião Galiza-Norte de Portugal que procura envolver a população de Cerveira e Tomiño na definição de soluções para necessidades comuns. Trata-se de um projeto que integra a Agenda Estratégica de Amizade de Cooperação Transfronteiriça Cerveira- Tomiño, cofinanciado a 75% pelo Programa INTERREG V-A POCTEP, fundos do FEDER da União Europeia.



O período de votação decorre entre 20 de dezembro de 2017 e 20 de fevereiro de 2018.



*** Nota da C.M. de Vila Nova de Cerveira ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas