Guimarães recebe o Seminário Nacional Eco-Escolas em janeiro de 2018

Professores têm oportunidade de receber formação creditada. Evento decorrerá nos dias 26, 27 e 28 de janeiro, no Centro Cultural Vila Flor.



Guimarães vai receber, entre 26 e 28 de janeiro de 2018, o Seminário Nacional do Programa Eco-Escolas, destinado a professores, técnicos de municípios que trabalham com o programa e profissionais que estejam ligados à educação ambiental. O evento, que decorrerá no Centro Cultural Vila Flor, tem como tema “Do CO2 ao O2” e será composto por diversos painéis onde serão abordados temáticas como: Floresta: que ordenamento?, Alterações Climáticas, Novas Estratégias: Cidadania e Educação Ambiental, Metodologias de Trabalho Projeto, Boas práticas em Eco-Escolas, Boas práticas em municípios Eco-Escolas e Projetos para as Eco-Escolas.



O seminário é um evento anual que reúne os profe ssores coordenadores do Programa Eco-Escola com os técnicos dos municípios envolvidos na educação ambiental, com os objetivos de incentivar a comunicação, possibilitar uma partilha de objetivos comuns e a troca de experiências, divulgar os projetos/desafios/iniciativas que estão a ser desenvolvidos durante o ano letivo de 2017/2018 e fornecer informação sobre o tema do ano, “A Floresta”.



Os interessados em participar no seminário Eco-Escolas 2018 devem inscrever-se na plataforma (caso sejam professores coordenadores do programa) ou no formulário online (caso técnicos de municípios ou outros interessados). Até 12 de janeiro, será concedido um desconto na inscrição. Para saber mais sobre o seminário, visite a página .



*** Nota da C.M. de Guimarães ***

