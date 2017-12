Viana do Castelo: Câmara Municipal aprova 2.ª fase da ampliação da rede de águas residuais em Mazarefes

A Câmara Municipal de Viana do Castelo aprovou, em reunião de executivo, a segunda fase da empreitada de ampliação de águas residuais em Mazarefes. Aprovada por unanimidade, a medida vai implicar um investimento a rondar 1.3 milhões de euros a cargo dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo.



Esta empreitada junta-se a uma primeira fase de ampliação da rede de águas residuais em Vila Fria e Mazarefes. Ao todo, estão a ser investidos mais de 1,1 milhões de euros, numa empreitada a cargo dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico e comparticipada pelo POSEUR, a que se junta agora esta segunda fase.



Estas empreitadas visam melhorar a qualidade prestada aos m unícipes e integra um conjunto de investimentos já anunciados nas redes de águas residuais e abastecimento de água no concelho, isto porque a Câmara Municipal e dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo estão a efetuar um conjunto de novos investimentos nas redes de saneamento e abastecimento de água no concelho, que abrangem várias freguesias.



Recorde-se que os SMSBVC foram criados em 1928 com o objetivo de municipalizar o serviço de abastecimento de água à população e têm a seu cargo aproximadamente 88 mil habitantes com um consumo de água de quatro milhões de metros cúbicos/ano, distribuídos por mais de 40 mil clientes.



