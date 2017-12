Monção promove roteiro de presépios

A Câmara Municipal de Monção lançou o desafio ao movimento associativo do concelho para a criação de um roteiro de presépios ao ar livre. 29 coletividades responderam afirmativamente, resultando numa rede de presépios apelativos e diversificados que podem ser apreciados até ao dia 7 de janeiro.



Assim, quem visitar a localidade de Monção, transformada em “Vila Mágica” neste período de Natal e Reis, vai deparar-se com criatividade a cada passo, autenticidade em cada recanto e originalidade em cada esquina. Podem ser vistos no centro histórico da vila e avenida s/urbanizações envolventes.

Para facilitar o percurso, a autarquia disponibiliza um desdobrável com mapa, localização dos presépios e coletividades promotoras. Peça-o na Loja Interativa de Turismo, Praça Deu-la-Deu, e parta à descoberta destas maravilhas executadas pelas associações locais.



O périplo pelo roteiro de presépios ao ar livre pode ser complementado por um compra nos expositores de artesanato, na Praça da República e Rua Conselheiro João da Cunha, e pela degustação de uma delícia de Natal, na Praça Deu-la-Deu.



*** Nota da C.M. de Monção ***

