Assembleia Municipal de Barcelos aprova empréstimo para financiar acordo da água

Foi aprovado, em sede de Assembleia Municipal de Barcelos a contratação de empréstimos no valor global de 50,5 milhões de euros destinados ao financiamento do acordo extrajudicial entre a Câmara Municipal e a empresa Águas de Barcelos SA.

O contrato de empréstimo de médio e longo prazo é assegurado por quatro entidades bancárias, na sequência da consulta ao mercado realizada pelo Município de Barcelos.



O contrato pressupunha como condições: prazo de 25 anos, período de carência de dois anos, reembolso em prestações constantes com vencimento da primeira no final do período de carência, possibilidade de amortizações e liquidação integral sem penalização, indexação da taxa à Euribor a seis meses, acrescida de spread.



Através daquelas condições, o Município procurou não penalizar a capacidade de investimento e manter a qualidade dos serviços prestados, refere a autarquia barcelense em comunicado.

As condições contratadas para o empréstimo levam em consideração o impacto que os encargos desta operação acarretam para o Município e a importância de garantir disponibilidade financeira para o exercício das demais competências municipais, nomeadamente o investimento necessário junto das populações.



Entre os encargos que o Município pretende acautelar está a indemnização a pagar, por decisão judicial, da parceria público privada; o conjunto de investimentos financiados por programas comunitários que implicam uma comparticipação financeira municipal nunca inferior a 15 por cento; a manutenção do apoio financeiro às freguesias, através pelo protocolo de transferência de competências; a manutenção dos apoios sociais, a melhoria das infraestruturas educativas e o apoio ao investimento em áreas que os fundos comunitários não prevêem.



Por outro lado, o empréstimo prevê a possibilidade de amortizações ou a liquidação total antecipadas sem penalização. Uma situação a que Município pode sempre recorrer logo que disponha de condições financeiras.

