Município de Amares entregou mais de 300 cabazes a famílias carenciadas

À semelhança do que tem vindo a acontecer, anualmente, por esta época do ano, a Câmara Municipal de Amares procedeu à distribuição de cabazes de Natal pelas famílias mais carenciadas do concelho.

Esta acção solidária contempla mais de 300 famílias em situação de maior carência económica e social, previamente sinalizadas pela Rede Social do concelho.



As tradicionais iguarias da noite de consoada - bacalhau, azeite e al etria - são alguns dos bens alimentares que compõem este cabaz e que pretende levar, nesta quadra natalícia, “um pouco de alegria e conforto”, até à casa destes amarenses.



A sinalização das famílias carenciadas é feita pela Rede Local de Intervenção Social, pelas Juntas de Freguesia, pela Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Amares, pelo Gabinete de Ação Social do Município de Amares e pela Segurança Social.

