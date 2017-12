Câmara de Guimarães atribui 100 mil euros a 21 projectos

A Câmara Municipal de Guimarães, através do Departamento de Cultura e ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Subsídios às Actividades das Entidades que Prossigam Fins Culturais, Artísticos, Recreativos ou Humanitários do Município de Guimarães, vai atribuir cerca de 100 mil euros para actividades a realizar durante o 1.º semestre de 2018. O acto público de assinatura dos protocolos de financiamento decorreu na Plataforma das Artes e da Criatividade.



De entre as diversas áreas apoiadas, incluem-se actividades ligadas ao serviço educativo dos museus, música, cinema, teatro, fotografia, projectos de comunidade, experimentação e investigação, animação de espaços urbanos e património.



Para o primeiro semestre de 2018, a Câmara Municipal de Guimarães vai apoiar 21 projectos distribuídos pela seguintes entidades: Associação Cultural CAAA - Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura de Guimarães, Associação de Amigos do Paço dos Duques de Bragança e do Castelo de Guimarães, Associação ‘Os Amiguinhos do Museu Alberto Sampaio’, Associação Puzzlianos - C.J.G., Associação Teengroup, Casa da Juventude de Guimarães, Capivara Azul - Associação Cultural, Cineclube de Guimarães, Círculo de Arte e Recreio, Convívio - Associação Cultural, Muralha, Associação de Guimarães para a Defesa do Património, Osmusiké - Associação Musical e Artística do Centro de Formação Francisco de Holanda, Outra Voz - Associação Cultural, Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, Santa Maria Com Vida - Associação Recreativa Cultural e Desportiva, Sociedade Martins Sarmento, Sociedade Musical de Pevidém e Tun´Obebes - Tuna Feminina de Engenharia da Universidade do Minho.

