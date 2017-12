A partir de 1 de janeiro de 2018 os contratos e a ligação às redes de água e saneamento em Ponte de Lima passam a ser gratuitas

No cumprimento daquilo que são as diretivas da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) e em resultado do aumento do preço de compra de água e recolha de saneamento às Águas do Norte, bem como, do alcance da promoção da adesão às redes e o equilíbrio financeiro do sistema, o Município de Ponte de Lima aprovou, na Reunião de Câmara do passado dia 18 de dezembro, a alteração tarifária relativamente ao abastecimento de água e drenagem de águas residuais para o ano de 2018.



Destas medidas destaca-se a implementação, pela primeira vez, da ligação gratuita, a partir de janeiro de 2018, às redes de abastecimento de água e de saneamento, para todos aqueles cuja habitação diste até 20 metros da rede pública de abastecimento na perspetiva de com isto aumentar a percentagem de adesão/ligação às redes. Foi ainda aprovada a inclusão de um tarifário bonificado especialmente para as IPSS’s e a exis tência das tarifas social e das famílias numerosas, preservando as bonificações dos valores das tarifas fixas e variáveis, que tem considerável bonificação.



Conforme referido o conjunto de medidas adotadas tentou conjugar aquilo que são as obrigações impostas pela Entidade Reguladora e o aumento do valor que o Município terá de pagar às Águas do Norte, sem com isso sobrecarregar financeiramente as famílias e instituições tornando o novo tarifário perfeitamente aceitável para as mesmas. O novo tarifário considera, por isso, um ajustamento de apenas 1,75 % de aumento do valor global da fatura. No caso de uma família que consuma uma média de 15 m3/mês vai implicar um acréscimo na sua despesa de apenas 42 cêntimos por mês, para quem tem ligação às redes de água e saneamento, sendo apenas de 21 cêntimos para quem tem ligação apenas à rede de abastecimento de água.



