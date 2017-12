Associação Moinho de Vermoim distribuiu cabazes angariados na actividade Natal Solidário

A Associação Moinho de Vermoim realizou a distribuição dos cabazes, dos alimentos e roupas angariados na actividade Natal Solidário.



O presidente da Associação Moinho de Vermoim, Hilário Campos, e a responsável do Departamento de Solidariedade, Vera Araújo, procederam à entrega dos primeiros cabazes às Famílias carenciadas de Vermoim.



Foram momentos de muita emoção que eng randecem os nossos actos e de todos que colaboraram connosco para que fosse possível proporcionar um melhor Natal a estas famílias. Foram entregues sete caixas de alimentos e roupas à Casa de Giestais do ATC para que as crianças da instituição tivessem um Natal mais feliz.



Estas serão actividades desenvolvidas ao longo do ano pelo departamento de solidariedade social que a Associação criou.

