Cerveira brinda a 2018 com animação dentro e fora de portas

autor Redacção num. de artigos 35196

A ‘Noite Velha no Castelo’ já faz parte do roteiro das Passagens de Ano da região. A 4ª edição desta festa volta a ter animação dentro e fora de portas, atraindo um vasto público que escolhe Vila Nova de Cerveira para dar as boas-vindas ao novo ano.



A concentração faz-se pelas 22h30, no Terreiro, para presenciar a actuação do Conjunto Show Band. Para a contagem das 12 badaladas, a autarquia oferece champanhe e uvas passas para vislumbrar um colorido espectáculo de fogo-de-artificio com um merecido brinde e os habituais desejos e reso luções para 2018.



Da rua para o Castelo! A festa continua pela noite dentro e só termina de madrugada. A ‘Noite Velha no Castelo’ apresenta três espaços musicais diferentes, com um vasto e rico conjunto de 12 DJ’s: no Glass Room, as presenças de Michael Klein, Fauvrelle, Ruuar e Urze; no Dance Room, Warn Up, Diego Morales, Nuno Rodrigues e Cheky Drums; e no Disco Room, Pedro Pagodes, Pedro Lima, Paulo Ribeiro e Marco Pires.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Nova de Cerveira ***



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas