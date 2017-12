Estabelecimentos de ensino de Amares receberam Delegado Regional do Norte da DGESTE

O Delegado Regional do Norte da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - DGESTE, José Mesquita, esteve de visita a Amares, onde foi recebido pelo Presidente da Câmara Municipal, Manuel Moreira, acompanhado pela Vereadora da Educação, Cidália Abreu, e pela Directora do Agrupamento de Escolas, Flora Monteiro, que o acompanharam num périplo pela Escola Secundária com o intuito de dar a conhecer algumas das necessidades identificadas neste estabelecimento de ensino.



“Procuramos sensibilizar o senhor Delegado Regional do Norte da DGESTE para os problemas existentes. Após se ter inteirado da situação, manifestou intenção de procurar, dentro das suas possibilidades, colaborar com o Agrupamento de Escolas de Amares na concretização das intervenções mais ajustadas à realidade daquela escola”, acrescentou o autarca.

Reconhecendo a importância destas visitas ao terreno como forma de ter uma melhor percepção do contexto escolar e das reais necessidades da comunidade educativa, José Mesquita assumiu o compromisso procurar, de acordo com as capacidades do Ministério da Educação, apoiar na resolução dos problemas mais urgentes.



“A Escola Secundária de Amares tem alguns problemas de infiltrações e vamos ver no plano de investimentos 2018 o que é que é possível. Estamos, de certeza, muito atentos a esta realidade e, dentro daquilo que são as capacidades limitadas que o país tem e nomeadamente o orçamento do Ministério da Educação, vamos tentar colaborar, mesmo que faseadamente, com esta e com outras escolas do Norte de forma a criarmos as melhores condições aos nossos alunos”.



Obras de ampliação e reabilitação da EB 2 e 3 simbolizam aposta na educação



Nesta visita que contou, ainda, com a presença dos restantes membros da Direção do Agrupamento de Escolas e do presidente da Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Amares, Cristóvão Gones, o Delegado Regional da DGESTE teve oportunidade de ficar a conhecer a EB 2 e 3 de Amares, com particular destaque para as obras de ampliação e reabilitação da EB 2 e 3.



José Mesquita manifestou a sua satisfação com o estado desta intervenção e com as condições que estão a ser criadas para usufruto dos alunos do concelho.



“Deparado com esta obra apraz-me dizer duas coisas: o cumprimento dos prazos quando estamos a falar de atividades desta dimensão é muito importante e parece-me estar completamente assegurado. Além disso, provamos mais uma vez que com pouco dinheiro se conseguem fazer grandes obras, de excelente qualidade e que vão de encontro às necessidades das escolas”.

O presidente da Câmara sublinha que “esta é uma obra que se pretende que crie uma escola com todas as condições para um ensino de excelência”.



