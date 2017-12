Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso recebeu Selo de Qualidade Europeu

O Agrupamento de Escolas de Póvoa de Lanhoso (AEPL) recebeu um Selo de Qualidade Europeu por um projecto eTwinning / Erasmus + que desenvolveu.



O projeto Education for a Sustainable Consumption (ESC), a global challenge foi um projeto eTwinning / Erasmus + desenvolvido no Agrupamento de Escolas da Póvoa de Lanhoso (AEPL) em colaboração com escolas de seis países: Espanha, França (Ilha de Reunião), Hungria, Itália, Roménia e Turquia.



Este projecto tinha como objectivo contribuir para que as crianças e jovens envolvidos compreendessem que existem problemas de sustentabilidade que afectam o planeta e, também, a sociedade humana. Procurou-se desenvolver competências que conduzissem a uma atitude proativa no que respeita ao consumo sustentável para se evitarem ou, pelo menos, mitigarem parte desses problemas.



Quando se é capaz de gerir adequadamente o orçamento familiar, se faz uma escolha criteriosa dos produtos a comprar, se opta por reduzir os resíduos, reciclar, reaproveitar, poupar água, escolher alimentos produzidos de forma sustentável e, ainda, quando se tem sentido crítico em ralação a tantas atrocidades ambientais em prol da ganância de grupos económicos fortes com técnicas de publicidade agressiva e enganosa para promover o consumo a qualquer custo, pode-se dizer que o “ESC, a global challenge” deixou uma boa herança. Enfim, formar cidadãos interventivos e responsáveis foi o que se pretendeu com mais este projecto do AEPL.



Os coordenadores do projecto, em cada um dos países, foram galardoados com o Selo de Qualidade Europeu no âmbito do projecto eTwinning, a comunidade de professores da Europa, tendo no AEPL essa distinção sido atribuída aos professores José Braga, Teresa Lacerda e Cristina Santos.

