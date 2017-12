Abertas as candidaturas para o Minho Export

As micro e PME do Minho interessadas em iniciar ou prosseguir o seu processo de internacionalização já podem candidatar-se até 22 de janeiro ao Minho Export - Capacitar para Internacionalizar.



O projecto, que une as entidades que na região têm a experiência e a competência para assegurar o apoio efectivo às empresas na promoção da sua capacitação para a internacionalização - InCubo_Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica do Minho, TecMinho_Associação Universidade-Empresa para o Desenvolvimento e IEMinho_Instituto Empresarial do Minho - tem disponível 700 mil euros para apoiar as empresas da região.



Reforçar a competitividade da região e aprofundar a sua presença no mercado internacional, através da capacitação para a internacionalização das micro e PME do Minho, é o objectivo do projecto Minho Export, que abrange as sub-regiões do Alto Minho, Ave e Cávado, território onde as exportações totalizam mais de 7,1 milhões de euros.



As três áreas de actuação do projecto centram-se na Cultura, Criação e Moda; Si stemas Agroalimentares e Alimentação; Capital Simbólico, Tecnologias e Serviços de Turismo.



Para alavancar as exportações das PME da região, o Minho Export - Capacitar para Internacionalizar vai desenvolver sessões técnicas para as empresas, disponibilizar estudos sobre os constrangimentos e oportunidades dos principais mercados europeus e fornecer consultoria especializada e individualizada a cada empresa que seja admitida no projecto. O apoio às empresas passa ainda pela definição de estratégias de internacionalização, pela qualificação dos recursos humanos e pela elaboração e disponibilização do Manual de Normas e Boas Práticas do Exportador e de um Plano de Marketing Internacional.



O projeto não tem qualquer custo para as empresas e os interessados em beneficiar deste apoio à internacionalização e das ferramentas disponibilizadas, devem preencher até 22 de janeiro o formulário de candidatura no website do projeto www.minhoexport.pt



O objetivo é apoiar, até setembro de 2018, pelo menos, 45 PME das três sub-regiões do Minho.

