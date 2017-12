Hugo Soares diz que “a maioria está esgotada nela própria”

autor Redacção num. de artigos 35199

O líder parlamentar do PSD e eleito pelo círculo de Braga, Hugo Soares, considerou ontem que a mensagem do primeiro-ministro foi uma “oportunidade perdida” para António Costa “demonstrar ser ainda capaz de fazer aquilo que é preciso fazer em Portugal”.

“O senhor primeiro-ministro perdeu, mais uma vez, uma oportunidade de demonstrar ser ainda capaz de fazer aquilo que é preciso fazer em Portugal”, disse Hugo Soares, destacando que “a maioria está esgotada nela própria e há só um objectivo de António Costa, a sua manutenção do poder”.



O líder parlamentar do PSD, que reagia em Viana do Castelo à mensagem de Natal de António Costa, adiantou que o primeiro-ministro “não foi capaz de trazer nada de novo ao discurso político”. Criticando a ausência de ideias para futuro, Hugo Soares lamentou ainda que o executivo socialista não consiga “aproveitar, com ambição, a conjuntura internacional”. “O primeiro-ministro desperdiça a oportunidade para falar de educação, para apresentar um conjunto de reformas estruturais para a segunda parte da legislatura que possa aproveitar a extremamente favorável conjuntura internacional que Portugal deve acompanhar. Não tem uma palavra sobre as reformas necessárias no sector da saúde e na ligação das universidades às empresas”, especificou.



“Além de ter acordado tarde, o primeiro-ministro demonstra uma total incapacidade de responder às pessoas. Seis meses depois dos acontecimentos trágicos do ano 2017, as famílias ainda não foram indemnizadas e o Governo não teve, sequer, a sensibilidade, diria que é mais do que a sensibilidade, a obrigação de isentar de impostos as pessoas que perderam as suas casas nos incêndios trágicos de 2017”, realçou.



O líder parlamentar do PSD considerou igualmente que a mensagem de Natal que António Costa dirigiu ao país teria sido “uma excelente oportunidade” para o primeiro-ministro “dar a mão à palmatória e anunciar uma medida com um grau de justeza” que podia ser aplicada pelo executivo.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas