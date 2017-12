Vila Nova de Famalicão: Ilustradores apresentam museus ”ligados em rede”

André Carrilho, Alex Gozblau, Marta Madureira e Tiago Manuel são alguns dos conceituados ilustradores que foram convidados para apresentar através do traço e da imagem cada um dos 13 museus que compõem a Rede Museológica de Vila Nova de Famalicão. O resultado é a exposição ‘Ligados em Rede’ que está patente na Fundação Cupertino de Miranda, até ao próximo dia 30.

São 13 ilustrações que “fazem uma leitura dos espaços através da força da imagem e de pequenos textos de carácter poético num claro convite à visita dos espaços”, salientou a João Paulo Cotrim, editor da ‘Arranha Céus’ e um dos coordenadores do projecto.



Na altura da inauguração da exposição, foi também lançado o livro homónimo numa sessão que contou com as presenças do vereador da Cultura da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Leonel Rocha, e de António Gonçalves, director artístico da Fundação Cupertino de Miranda e também coordenador do projecto.

Para Leonel Rocha, &ldquo ;este projecto cultural é uma mais-valia para Famalicão, já que tem o enorme mérito de conseguir projectar os museus de uma forma atractiva e cativante”.



O livro e a exposição ‘Ligados em Rede - Museus de Vila Nova de Famalicão’ serão apresentados no próximo ano no espaço da Abysmo, em Lisboa, ficando depois em itinerância por vários Museus da Rede da cidade de Vila Nova de Famalicão ou outros espaços museológicos no país. O livro encontra-se à venda na Livraria da Fundação Cupertino de Miranda.



Leonel Rocha lembrou que o projecto ‘Ligados em Rede’ é o resultado da primeira edição do concurso ‘Programar em Rede’ lançado pela câmara municipal em 2016 com o objectivo de desafiar os agentes culturais do concelho para a criação de um evento marcante para Vila Nova de Famalicão colocando-os a trabalhar em rede em prol da cultura e dos famalicenses, contando com o financiamento da autarquia em 50 por cento, num valor máximo de dez mil euros.

