José Maria Costa recebeu instituições de Viana do Castelo

autor Redacção num. de artigos 35199

O presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, recebeu 24 instituições do concelho para os cumprimentos de Natal.

A sessão, já uma tradição do executivo, serviu sobretudo para agradecer às instituições o esforço efectuado durante o ano em diversas respostas sociais do concelho e para entregar pequenas ofertas aos cerca de 1400 utentes das instituições.



A sessão de cumprimentos de Natal das instituições de solidariedade social foi um momento para que o presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria Costa, acompanhado pela vereadora da Coesão Social, Carlota Borges, rec onhecesse o trabalho na área social, pelo que, na sua intervenção, agradeceu o esforço e demonstrou respeito pelo trabalho das instituições, sobretudo em tempos de crise.



Na ocasião, José Maria Costa desejou um bom Natal às direcções das várias instituições sociais, dirigentes, funcionários e utentes, a quem foi oferecida uma pequena lembrança.

Ao todo, foram atribuídas pequenas ofertas para 24 instituições abrangendo 1400 beneficiários de lares, centros de dia e cuidados continuados, de acolhimento de crianças e jovens (Lar de Santa Teresa, Casa dos Rapazes, Berço - Paróquia de NS Fátima) e da APPACDM.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas