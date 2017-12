Braga Parque anima Natal dos utentes de palmo e meio

O Braga Parque, parceiro de longa data do Hospital de Braga, doou nesta época natalícia vários brinquedos à Urgência Pediátrica. Desde jogos a peluches, foram várias as prendas entregues aos profissionais deste serviço que presentearam todos aqueles que necessitam de cuidados de saúde.



Para aliviar o sofrimento de crianças e jovens os profissionais de saúde deste serviço vão poder, para além de prestarem cuidados de saúde, oferecer prendas.



Com esta ação de solidariedade o Braga Parque pretende minimizar a dor dos jovens utentes do Hospital de Braga.

