Aniversário do Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga

autor Redacção num. de artigos 35205

O Palácio do Raio, obra-prima do barroco-rococó bracarense, de André Soares, tem-se tornado cada vez mais uma referência não só a nível nacional, mas também internacional, recebendo visitantes de várias partes do mundo. Edifício icónico do século XVIII, foi devolvido à Santa Casa da Misericórdia em dezembro de 2012. O elevado estado de degradação em que se encontrava motivou a sua requalificação, num projeto cofinanciado pelo QREN - ON.2, que serviu ao mesmo tempo de mote para a instalação de um Centro de interpretação das Memórias da Misericórdia de Braga, inaugurado em 28 de dezembro de 2015.

A sua reabilitação já granjeou ao edifício algumas distinções: o Prémio Nacional da Reabilitação Urbana, na categoria de Impacto Social, e o Prémio SOS Azulejo, em 2016, e o “Prémio Nacional do Imobiliário”, na categoria de Reabilitação, em 2017.

De portas abertas há dois anos, o Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga tem-se assumido como um importante polo de atração cultural na cidade, que se traduziu numa enorme procura por parte não só de locais, mas sobretudo de visitantes oriundos de todo o país e do estrangeiro.

Destaca-se a progressiva aposta no Serviço Educativo e a parceria com vários organismos público s e outras associações nas várias iniciativas que pautam a programação cultural da cidade, como sejam a Braga Barroca, a Noite Branca, a Semana santa, aprofundando parcerias e colaborações.





28 de dezembro



17h30 - Abertura

18h00 - Bênção e Inauguração do Busto de S. João Paulo II

18h30 - Lançamento da Revista Misericórdia de Braga, n.º 13

Apresentada pela Prof.ª Doutora Maria Marta Lobo de Araújo, da U. do Minho.





Visitas orientadas diárias

Manhã: 11h00

Tarde:16h30

Entrada livre





29 de dezembro



Visitas orientadas diárias

Manhã: 11h00

Tarde:16h30

Entrada livre





29 de dezembro



Concerto Comemorativo do Aniversário do Centro Interpretativo das Memórias da Misericórdia de Braga

Igreja do Hospital de S. Marcos, 21h30



Com.Cordas Ensemble com direção do violinista Miguel Simões



Org.: Suornart - Associação Cultural, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Braga e Município de Braga.





Visitas orientadas diárias

Manhã: 11h00

Tarde:16h30

Entrada livre











Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas